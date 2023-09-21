ЕС пообещал ответить на ухудшение ситуации в Карабахе

Евросоюз ответит на принудительное перемещение Азербайджаном армян Нагорного Карабаха или ухудшение ситуации, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

Он также указал на ответственность Азербайджана за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации.