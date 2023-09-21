ЕС пообещал ответить на ухудшение ситуации в Карабахе
Евросоюз ответит на принудительное перемещение Азербайджаном армян Нагорного Карабаха или ухудшение ситуации, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС» – заявил он.
Боррель добавил, что «Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации», передает ТАСС.
Он также указал на ответственность Азербайджана за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности принять 40 тыс. семей беженцев из Нагорного Карабаха.