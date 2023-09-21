ЕС предупредил Баку о последствиях дискриминации армян в Карабахе

Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что в Евросоюзе отслеживают ситуацию в Нагорном Карабахе. Он добавил, что власти ЕС примут решительные меры в том случае, если она ухудшится, пишет ТАСС.

По мнению Борреля, Баку несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян.

Глава евродипломатии отметил, что жители региона имеют право жить в своих домах, запугивания и дискриминация по отношению к ним недопустимы.

«Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС», - подчеркнул Боррель.

Евросоюз примет необходимые меры в том случае, если ситуация ухудшится, констатировал чиновник.

Ранее сообщалось, что азербайджанские официальные лица представили властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики список лиц, которые должны быть переданы Баку перед открытием гумкоридора в Армению