Венгрия обратилась к Белоруссии по Украине

Венгрия обратилась с просьбой к Белоруссии не предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, рассказывая о встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам главы венгерского МИД, он попросил своего собеседника "оказать содействие в том, чтобы Белоруссия не предпринимала никаких шагов, которые могли бы привести к затягиванию, географическому расширению или эскалации войны". Сийярто отметил, что встретился с Алейником, "чтобы сказать, что Венгрия заинтересована в мире".

Министр также указал на необходимость держать каналы связи открытыми со всеми странами, в том числе для совместного поиска путей урегулирования конфликта на Украине. "Если мы не будем разговаривать друг с другом, то все усилия будут сосредоточены только на поле боя, а это приведет к гибели еще большего числа людей, поэтому мы выступаем за то, чтобы каналы связи оставались открытыми", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).