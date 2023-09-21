В США выступили против выделения 24 миллиардов долларов Украине

В США 29 законодателей выступили против отправки очередной помощи Украине в размере 24 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, законодатели выразили свой протест в письме и передали его Белому дому. Свое мнение они объясняют неясной стратегией США в отношении Украины. Кроме того законодатели указывают, что Вашингтон и так оказал помощь Киеву на сумму в размере более 100 миллиардов долларов. Отмечается, что данного числа людей достаточно, чтобы заблокировать или отсрочить процедурные шаги по принятию нового пакета помощи. Также указывается, что дефицит бюджета США в 2023 году превысит 1,5 триллиона долларов.