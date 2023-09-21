Пашинян отверг обвинения в перекладывании вины на Россию
Армения не перекладывает ответственность за свои неудачи на Россию. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.
«Сейчас в российской прессе много говорят, что Армения долгое время пытается возложить ответственность за свои неудачи на Россию. Мы ни на кого не возлагаем ответственность за неудачи», — отверг обвинения премьер-министр.
При этом Пашинян добавил, что российские миротворцы должны были гарантировать безопасность гражданского населения Нагорного Карабаха и контролировать Лачинский коридор.
«Мы последовательно поднимали эти вопросы», — сказал он.
Ранее Пашинян заявил, что народ его страны живет в трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания». При этом он обратил внимание на важность понимания смысла этого пути.