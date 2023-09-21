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Нуланд по-русски поприветствовала журналистов из РФ в штаб-квартире ООН

И.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд по-русски поприветствовала российских журналистов в штаб-квартире ООН. Об этом пишет РИА «Новости».

Нуланд по-русски поприветствовала журналистов из РФ в штаб-квартире ООН
© globallookpress.com

По данным агентства, журналисты задали замгоссекретаря ряд вопросов о ключевых проблемах международной повестки. В частности, они попросили рассказать о диалоге Вашингтона с Москвой по стратегической стабильности

«Рада вас видеть здесь», - ответила Нуланд.

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Чиновница отметила, что по мнению США, Россия в настоящее время не проявляет какого-либо интереса к диалогу, не желает его вести.

Напомним, что американские официальные лица постоянно позволяют себе резкие высказывания в адрес Москвы, обвиняют Россию в нарушении правил мирового порядка, ядерном шантаже, нежелании сесть за стол переговоров.

Президент России Владимир Путин в официальных заявления подчеркивает, в свою очередь, что Москва следует Уставу ООН, всегда готова к дипломатическому решению любых вопросов, придерживается оборонительной стратегии в области применения ядерных вооружений.

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