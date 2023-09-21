Нуланд по-русски поприветствовала журналистов из РФ в штаб-квартире ООН
И.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд по-русски поприветствовала российских журналистов в штаб-квартире ООН. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, журналисты задали замгоссекретаря ряд вопросов о ключевых проблемах международной повестки. В частности, они попросили рассказать о диалоге Вашингтона с Москвой по стратегической стабильности
«Рада вас видеть здесь», - ответила Нуланд.
Чиновница отметила, что по мнению США, Россия в настоящее время не проявляет какого-либо интереса к диалогу, не желает его вести.
Напомним, что американские официальные лица постоянно позволяют себе резкие высказывания в адрес Москвы, обвиняют Россию в нарушении правил мирового порядка, ядерном шантаже, нежелании сесть за стол переговоров.
Президент России Владимир Путин в официальных заявления подчеркивает, в свою очередь, что Москва следует Уставу ООН, всегда готова к дипломатическому решению любых вопросов, придерживается оборонительной стратегии в области применения ядерных вооружений.