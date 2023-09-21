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Стало известно о планах подготовки Болсонару к военному перевороту в Бразилии

Бывший помощник экс-президента Бразилии Жаира Болсонару Мауро Сид, согласившийся сотрудничать с федеральной полицией, которая расследует дело Болсонару, заявил, что бывший бразильский лидер планировал совершить военный переворот после проигрыша на президентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

Стало известно о планах подготовки Болсонару к военному перевороту в Бразилии
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Сообщается, что Сид якобы дал показания, что бывший президент организовал встречу с высшими военными офицерами и озвучил им проект указа об отмене результатов выборов. Федеральная полиция Бразилии, однако, отказалась комментировать текущее расследование.

Ранее Болсонару стал фигурантом расследования о погромах в столице. По мнению правоохранительных органов, Болсонару может быть одним из подстрекателей и идеологов насильственных акций протеста. Верховный суд в Бразилии запретил ему участвовать в выборах до 2030 года.

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