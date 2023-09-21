Стало известно о планах подготовки Болсонару к военному перевороту в Бразилии

Бывший помощник экс-президента Бразилии Жаира Болсонару Мауро Сид, согласившийся сотрудничать с федеральной полицией, которая расследует дело Болсонару, заявил, что бывший бразильский лидер планировал совершить военный переворот после проигрыша на президентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

© Lenta.ru

Сообщается, что Сид якобы дал показания, что бывший президент организовал встречу с высшими военными офицерами и озвучил им проект указа об отмене результатов выборов. Федеральная полиция Бразилии, однако, отказалась комментировать текущее расследование.