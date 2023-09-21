Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и пути ее преодоления. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности. Помимо членов Совбеза, во встрече приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и другие официальные лица. Обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, и дальнейшие шаги по ее преодолению", - отмечается в сообщении.