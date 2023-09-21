Нуланд заявила, что РФ не хочет возобновлять диалог по стратегической стабильности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 10 сентября по итогам саммита G20 заявил, что новые переговоры по стратегической стабильности в текущих условиях невозможны. При этом, продолжил Лавров, до истечения срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Россия будет придерживаться его параметров, "прежде всего цифр по предельному количеству соответствующих вооружений".

США и Россия подписали договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на максимально возможные пять лет.