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Пашинян пообещал действовать жестко в отношении митингующих

Правительство Армении будет жестко действовать в отношении митингующих, чтобы на улицах Еревана не пролилась кровь. С таким обещанием выступил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Пашинян пообещал жесткие меры в отношении митингующих
© globallookpress.com

По его словам, в Армении действуют группы, связанные с сыном одного из бывших руководителей страны, а также студенты, связанные с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха.

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«Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности», — сказал Пашинян.

Ранее премьер-министр заявил, что народ его страны живет в трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания». При этом он обратил внимание на важность понимания смысла этого пути.

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