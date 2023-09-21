В здание ООН проник назначенный мятежниками министр Нигера

В здание ООН в Нью-Йорке попал министр иностранных дел Нигера Йау Сангаре Бакари, которого назначили захватившие власть в стране мятежники. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на собственный источник в ООН.

Отмечается, что ООН начала проверку по факту проникновения Бакари – в международной организации считали, что его пропуск был деактивирован, а сам министр не был приглашён на какие-либо мероприятия. Однако это не помешало Бакари явиться на саммит целей устойчивого развития, который проходил 18 сентября. Более того, министр записал видеообращение прямо из здания ООН. В нём Бакари заявил, что рассчитывает принять участие в работе Генассамблеи ООН на всех уровнях.