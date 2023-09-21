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Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Режим огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

По его словам, подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха и ВС Азербайджана остаются на занятых с момента подписания перемирия местах.

«К сожалению, сегодня в окрестностях Степанакерта произошел инцидент, но, в общем перемирие сохраняется, хотя иногда бывают нарушения», — сказал Пашинян.

В целом он назвал обстановку стабильной. Также Пашинян опроверг распространяемую в интернете информацию о массовых жертвах среди мирного населения в Нагорном Карабахе, заявив, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве миротворцев РФ договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Страны ведут переговоры по проекту мирного соглашения.

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