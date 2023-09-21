Жители Армении собираются на бессрочный протест в Ереване
В центре Еревана третий день продолжаются митинги протеста из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Демонстранты выступают преимущественно с политическими лозунгами, пишет РИА «Новости».
В частности, глава политического блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призвал митингующих продолжать протесты вплоть до разрешения ситуации.
По данным агентства, в настоящее время группы манифестантов движутся по центральным улицам Еревана к площади Республики.
Власти Армении, в свою очередь, усиливают в столице страны кордоны и наряды полиции, привлекают в защите зданий спецназовцев.
Напомним, что протесты в Ереване начались во вторник, 19 сентября, после того, как Азербайджан начал в Нагорном Карабахе военную операцию.
Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, а также просят эвакуировать армян из непризнанной республики.