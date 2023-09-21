Жители Армении собираются на бессрочный протест в Ереване

В центре Еревана третий день продолжаются митинги протеста из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Демонстранты выступают преимущественно с политическими лозунгами, пишет РИА «Новости».

В частности, глава политического блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призвал митингующих продолжать протесты вплоть до разрешения ситуации.

По данным агентства, в настоящее время группы манифестантов движутся по центральным улицам Еревана к площади Республики.

Власти Армении, в свою очередь, усиливают в столице страны кордоны и наряды полиции, привлекают в защите зданий спецназовцев.

Напомним, что протесты в Ереване начались во вторник, 19 сентября, после того, как Азербайджан начал в Нагорном Карабахе военную операцию.