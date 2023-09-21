Папа римский намерен обсудить с Макроном переговоры по Украине

По его словам, папа Римский уже завтра, 22 сентября, полетит в Марсель, где проведет встречу с Макроном.

«Одна из главных целей общения — он будет склонять президента Франции к необходимости начать мирные переговоры на Украине», — сказал Севастьянов.

Он отметил, что в разговоре с Макроном понтифик намерен подчеркнуть невозможность завершения конфликта на поле боя, указав, что это может произойти только за столом переговоров. Папа Римский уверен, что Франция не заинтересована в конфликте на Украине и, имея большое влияние на Киев, должна стремиться к его скорейшему разрешению.