В ООН заявили, что Гутерриш сохраняет решимость восстановить зерновую сделку

"Мне нечего добавить о самой встрече к тому, что мы уже сказали. Состоялась также встреча заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина с генеральным директором Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен. Генеральный секретарь сохраняет решимость в вопросе восстановления [зерновой сделки]", - сказал он.