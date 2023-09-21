Баку осуждает заявление Франции об антитеррористических мероприятиях Азербайджана в Карабахе, говорится в комментарии азербайджанского МИД. Как отмечается, они будут расцениваться как «поддержка остаткам оккупационных сил».

В ведомстве отметили, что Франция и ранее не пыталась добиваться более справедливого разрешения конфликта, способствуя сохранению статус-кво. Это происходило несмотря на четыре резолюции Совбеза ООН и ее председательства в Минской группе ОБСЕ в 1997-2020 годах.

В связи с этим мы расцениваем сегодняшнее заявление Франции, которая даже в нынешней постконфликтной ситуации не отказывается от своей прежней политики, о мерах, принятых в ответ на провокации незаконно дислоцированных в Карабахе вооруженных сил Армении, как поддержку остаткам оккупационных сил, — говорится в заявлении.

В Баку считают, что Франция стоит в стороне от миротворческих усилий в регионе, делая заявления, оказывающие негативное влияние на процесс.

Исламофобская и анти-азербайджанская политика Франции и ее неприемлемое вмешательство во внутренние дела показывают, что чем дальше Франция от региона, тем лучше для региона, — отмечается в сообщении.