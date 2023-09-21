Сийярто: НАТО и ЕС призывали Венгрию не видеться с коллегами из РФ

«Наши союзники из НАТО, из США, и в первую очередь из Евросоюза пытались убедить нас не встречаться с представителями России и Белоруссии на ГА ООН. Я считаю, что это тупик, поскольку если у нас не получится обсудить конфликт на Украине, мы никогда не найдем мирного решения и погибнет еще больше людей», — сказал он.