Сийярто: НАТО и ЕС призывали Венгрию не видеться с коллегами из РФ
Страны-члены Евросоюза и НАТО призывали Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью CGTN рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.
Он назвал ООН идеальным местом для стран, которые «находятся в состоянии войны или враждуют», поскольку организация позволяет им «поговорить и положить конец спорам». При этом, по словам Сийярто, некоторые западные страны пытаются ограничить Будапешт в общении с Москвой и Минском.
«Наши союзники из НАТО, из США, и в первую очередь из Евросоюза пытались убедить нас не встречаться с представителями России и Белоруссии на ГА ООН. Я считаю, что это тупик, поскольку если у нас не получится обсудить конфликт на Украине, мы никогда не найдем мирного решения и погибнет еще больше людей», — сказал он.
Сийярто отметил, что главной целью Венгрии на Генассамблеи ООН было мирное урегулирование конфликта на Украине «как можно скорее». На этом фоне он раскритиковал санкционную политику Запада против РФ и поставки оружия Киева. По его словам, эти действия привели только к усугублению ситуации и спровоцировали «инфляцию во всем мире».