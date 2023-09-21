Великобритания обвинила пять граждан Болгарии в шпионаже в пользу РФ

Британская прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу России пяти гражданам Болгарии. Об этом пишет The Sun.

По словам главы Отдела специальных преступлений и борьбы с терроризмом Королевской прокурорской службы (CPS) Ника Прайса, обвинение в заговоре с целью шпионажа предъявлено трем мужчинам и двум женщинам.

«Они обвинены в сговоре с целью сбора информации, предназначенной для прямой или косвенной пользы противнику и наносящей ущерб безопасность и интересы государства», - пояснил он.

По данным прокуратуры, сбор информации велся с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

При этом Ник Прайс подчеркнул, что каждый из обвиняемых «имеет право на справедливое судебное разбирательство».

Трое болгар были задержаны в Британии еще в феврале 2023 года, но известно об этом деле стало только в августе. Власти утверждают, что фигуранты дела работали на российские спецслужбы. Их обвинили в хранении «с ненадлежащими намерениями» фальшивых документов - у них нашли тайник с поддельными паспортами разных стран.