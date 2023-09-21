Зеленский и Дуда встретились в Нью-Йорке с помощью посредника

Президент Польши Анджей Дуда встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке при помощи главы Литвы Гитанаса Науседы, передает LRT. По информации портала, литовский президент выступил за скорейшее урегулирование противоречий между Киевом и Варшавой.

© Газета.Ru

«Разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно быстрее ради общей, важнейшей цели — защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России. Позиция Польши в предоставлении поддержки является исключительной. Необходимо найти решения, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным», — отметил Науседа.

Он добавил, что переговорил с Дудой и Зеленским о зерновой проблеме двух государств и предложил упростить процедуры переправления украинской сельхозпродукции через Польшу, в том числе путем усиления транзита через Литву. В канцелярии Науседы подчеркнули, что диалог с Киевом и Варшавой будет продолжен в ближайшее время.