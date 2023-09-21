Карл III пожелал победы Украине в конфликте с Россией

74-летний король Великобритании Карл III во время трехдневного государственного визита во Францию выступил в Сенате, осудив действия России на Украине, пишет Daily Express. Британский монарх назвал действия российских военных ужасающими и пожелал Украине победы, говорится в сообщении.

Он [Карл III] сказал, что Украина должна выиграть в конфликте и сослался на единство Великобритании и движения «Свободная Франция» Де Голля во время Второй мировой войны, как пример необходимости вместе противостоять русским. Перейдя с английского на французский, король сказал:

«Вместе мы непоколебимы в нашей решимости, что Украина восторжествует и что наши заветные свободы восторжествуют», — говорится в сообщении.

Ранее Карл III заявил, что действия России на Украине «угрожают безопасности Европы» и призвал к постоянной поддержке украинцев.

До этого сообщалось, что за прошедший год после смерти Елизаветы II ее сын, Карл III не смог стать самым популярным представителем королевской семьи для британцев. Наибольшую популярность получил ее внук принц Уэльский. Нынешний король не пользуется «любовью англичан». В британском обществе даже утвердилось мнение, что лучше бы принц Уэльский унаследовал корону, чем его отец.