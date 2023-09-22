Полиция Еревана с утра задержала более 80 участников акций протеста

Сотрудники полиции в Ереване задержали с утра 22 сентября 84 человека, участвующих в акциях протеста, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МВД республики.

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Кроме того, двое неизвестных на акции протеста бросили в ворота посольства РФ в Ереване пакеты с красной краской. В действия вандалов почти сразу вмешались полицейские. После этого злоумышленники скрылись.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении с требованием отставки Пашиняна. Теванян призвал объявить импичмент премьер-министру.

20 сентября оппозиционер заявил о планах провести вечером очередной митинг у здания правительства в центре Еревана. По его словам, из-за политики Пашиняна сегодня Армения осталась одна, и единственное решение – отстранить премьера.

Затем группа протестующих перекрыла проспект Тигран Мец неподалеку от здания армянского правительства в центре Еревана. Вечером манифестанты начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги. Полиция начала задерживать людей с применением силы.