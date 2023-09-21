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Болгария выслала настоятеля подворья РПЦ в Софии

Власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране.

Болгария вышлет из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии
© globallookpress.com

По словам дипломатов, власти Болгарии посчитали, что отец Вассиан «несет угрозу национальной безопасности».

Архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии 7 марта 2018 года решением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. До этого, в 2015 году, был назначен на должность представителя патриарха в Белорусским экзархате.

Болгария высылает 70 российских дипломатов и представителей техперсонала

Напомним, что в конце июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и работников техперсонала посольства России. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что нормальная работа представительства была нарушена. В качестве ответной меры МИД России решили выслать 14 болгарских дипломатов.

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