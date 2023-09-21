Проект соглашения, в частности, "предусматривает признание суверенитета двух стран и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами", отметил представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков

Проект мирного соглашения между Арменией и Ереваном состоит из пяти основных пунктов. С таким заявлением выступил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Проект мирного соглашения между Арменией и Ереваном состоит из пяти основных пунктов, обусловленных международным законодательством. Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны", - подчеркнул Амирбеков в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Он отметил, что проект соглашения "предусматривает признание суверенитета двух стран и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами", а также "декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга".

"Я убежден, что реализация этих принципов позволит Азербайджану и Армении выработать окончательную модель мирного разрешения конфликта, мы скоро дойдем до этих решений", - заявил представитель азербайджанского лидера.

Амирбеков подчеркнул, что азербайджанская сторона уже предоставила армянской черновик мирного соглашения и теперь ожидает ответа.