Болгария вышлет из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии

Власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, сообщили в посольстве РФ , на пресс-службу которого ссылается ТАСС.

В июле Болгария сообщила о высылке 70 сотрудников российского диппредставительства. В МИД РФ заявили, что Россия ответит на данный недружественный шаг Софии. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией. Также рассматривается вероятное закрытие посольства РФ.