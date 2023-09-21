Протестующие в Ереване объявили голодовку

Участники антиправительственной акции протеста в центре Еревана объявили о голодовке, передает РИА Новости. Опубликовано видео с места, на которых показано шествие митингующих.

На кадрах видно, как протестующие против действующих властей Армении проходят по одной из центральных улиц столицы. Люди держат в руках армянские флаги, раздается речь из громкоговорителя.

Вечером 20 сентября вслед за объявлением о прекращении огня в Карабахе в центре Еревана протестующие окружили здание правительства и начали забрасывать его подручными предметами, были выбиты окна. Правоохранители проводили задержания, были пострадавшие среди силовиков. Параллельно проходила акция у посольства России, где митингующие скандировали русофобские лозунги и рвали, предположительно, паспорта РФ. Военкор Александр Коц, опубликовавший видео с акции. Он выразил надежду, что владельцам порванных паспортов больше не выдадут российское гражданство.