Украинский телеканал 1+1 несколько приукрасил выступление лидера страны Владимира Зеленского на 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает Telegram-канал Mash. По информации портала, во время трансляции речи главы Украины на канале использовались перебивки с другого мероприятия, чтобы показать наполненность зрительского зала.

Как отмечает Mash, на кадрах можно заметить самого Зеленского сидящим в зале. Портал добавляет, что в реальности во время выступление украинского лидера людей было ни очень много. К своему посту Mash прикрепил две видеозаписи — трансляцию речи Зеленского на CBS News при полупустом зале и видео с телеканала 1+1.

Отсутствие большого количества зрителей вполне обычный момент для подобных выступлений, поскольку они идут в течение всего дня. К примеру, со схожей проблемой столкнулся и канцлер ФРГ Олаф Шольц.