Встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха завершилась

В городе Евлах завершилась встреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха (Арцаха) после проведенной Баку военной операции. Об этом информирует агентство APA.

Сообщается, что на переговорах обсуждались вопросы реинтеграции армян, проживающих в Карабахе. На них присутствовал и представитель российских миротворцев.

Баку на встрече представляли ответственный за контакты с проживающими в Карабахе армянами Рамиль Мамедов и замспецпредставителя президента Азербайджана в регионе Башир Гаджиев. С армянской стороны присутствовали Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

Об итогах переговоров пока не сообщалось.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой.

На следующий день в ведомстве сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном.

В мае премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.