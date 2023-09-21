Варшава назвала неприемлемой риторику Киева

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил Польскому агентству печати, что польские власти негативно относятся к неприемлемой риторике Украины последних дней.

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«С стороны Украины появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов», — сказал он.

Мюллер отметил, что Варшава не приемлет такого рода неоправданные действия.

До этого премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Украина больше не получает оружие от Польши, так как Варшава решила вооружаться сама. Он также напомнил о принципе «хочешь мира — готовься к войне» и подчеркнул, что Польша сделала увеличенные заказы у производителей вооружений.

Также польский премьер заявил, что Варшава применит новые меры в рамках продуктового эмбарго в случае продолжения эскалации Украиной.

18 сентября Министерство экономики Украины сообщало, что Киев направил в ВТО иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию.