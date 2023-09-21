Пашинян обратился к гражданам Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 сентября обратился к гражданам страны по случаю 32-й годовщины независимости страны, не упомянув ситуацию в Нагорном Карабахе напрямую. Об этом сообщает Tert.am.

«Независимость - высшая форма самовыражения любого народа, и она зачастую дается ценой многих испытаний и страданий. Это справедливо и в нашем случае. На референдуме 21 сентября 1991 года народ Республики Армения сказал «да» независимости», - так начал свою речь Пашинян.

Он подчеркнул, что страдания и испытания, которые армянский народ пережил в последние годы, являются «неотъемлемой частью борьбы за независимость и суверенитет».

По словам премьера, в последнее время его часто критиковали за то, что во внешней и региональной политике он опирался на Алма-Атинскую декларацию декабря 1991 года (о создании СНГ и прекращении существования СССР). Однако призывы отказаться от Алма-Атинской декларации – это призывы отказаться от независимости и территориальной целостности Армении, подчеркнул он.

«Сегодня мы живем в трудные времена, испытывая невыразимые физические и психологические страдания. Но важно понять, почему нам приходится идти по этому пути испытаний. Сказать, что это во имя независимости - значит сказать большую, но не самую важную часть правды. Независимость <…> - средство достижения более высокой цели, счастья наших будущих поколений», - заявил Пашинян.

В заключение он подчеркнул, что для счастья будущих поколений необходимы мир и «бесконфликтная обстановка».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. В Баку потребовали полного вывода армянских военных из Карабаха и «роспуска режима», а в Ереване заявили, что армянских сил на этой территории нет.

При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Среди условий - полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.