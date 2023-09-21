Лукашенко призвал вернуться к советскому опыту по выпуску учебников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости бесконечного издания новых учебников, отметив, что надо вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и доработать.

"Необходимо вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и их постепенно дорабатывать, совершенствовать, а не печатать новые", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы, передает агентство БелТА.

Видео дня

Президент напомнил, что еще на педагогическом совете в 2021 году он говорил о недопустимости постоянного перекраивания учебных программ, планов и бесконечного издания новых учебников.

"Меня очень беспокоит, что к их [учебников] качеству по-прежнему есть вопросы. Мы вынуждены реагировать на обращения граждан и разбираться, что не так с нашими учебниками. Считаю, что это серьезная недоработка министерства образования на протяжении уже ряда лет", - заявил глава государства.

По словам президента, главный принцип работы государства при любых процессах - "это спокойное совершенствование того, что наработало человечество". Лукашенко отметил, что сегодня при написании новых учебников и пособий авторы мыслят категориями опытных преподавателей и других специалистов, такой подход неверен, надо ориентироваться на учащихся.

"На них надо смотреть. Они не обладают такими знаниями, как мы. И опыта у них никакого. Поэтому ориентироваться надо на них и готовить учебники под них. И систему оценки знаний тоже делать под них", - подчеркнул президент.