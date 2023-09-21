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Пашинян впервые обратился к армянам после операции в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил граждан с Днем независимости страны, отметив важность мирного обустройства региона. Он коснулся Алма-Атинской декларации, принятой в декабре 1991 года, на основании которой Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Во время обращения Пашинян ни разу не упомянул Нагорный Карабах.

Пашинян впервые обратился к армянам после операции в Карабахе
© Ura.Ru

«В последнее время меня часто критикуют за то, что во внешней и региональной политике я опираюсь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и связанные с ней документы, которые также были подписаны республикой Армения», — заявил он в своем видеообращении.

Оно опубликовано на официальном сайте премьер-министра Армении.

Пашинян отметил, что отказ от соблюдения Алма-Атинской декларации поставит под угрозу независимость, суверенитет и территориальную целостность Армении. По его словам, армянский народ переживает сложные времена.

«Нельзя путать мир с прекращением огня или перемирием. Мир — это среда, лишенная межгосударственных или межэтнических конфликтов», — заключил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что не планирует уходить в отставку из-за капитуляции Нагорного Карабаха. Регион сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. В Ереване начались акции протеста против руководства Армении из-за данного решения, передает «Национальная служба новостей».