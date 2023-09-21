Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Инцидент произошел в среду, 20 сентября, в районе населенного пункта Джанятаг. Неизвестные обстреляли автомобиль УАЗ Патриот, принадлежащий миротворческому контингенту России. Погибли двое российских военнослужащих.

В ходе переговоров лидеров России и Азербайджана, состоявшихся по инициативе азербайджанской стороны, Ильхам Алиев «принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК)», пояснили в пресс-службе Кремля.

«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», - говорится в сообщении.

При этом лидерами была отмечена важность последовательной реализации договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе.

«Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», - пояснили в Кремле.