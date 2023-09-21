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«Армия США не готова к высокоинтенсивным боям»

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Эксперт по национальной безопасности, офицер армии США Кристофер Бут заявил в своей статье для The National Interest, что американские вооруженные силы не готовы к высокоинтенсивным боям. Ремонт военной техники в условиях высокоинтенсивного конфликта с великой державой-конкурентом следует рассматривать как «событие с высокой степенью воздействия и высокой вероятностью, которое, если не принять меры, приведет к ужасным последствиям», считает он.

Украинский кризис продемонстрировал, что российские противотанковые средства быстро расправляются с немецкими танками Leopard и американскими боевыми машинами пехоты Bradley. А сложные российские средства радиоэлектронной борьбы ограничивают эффективность высокоточного оружия. Противники США не позволят американцам создать «пресловутую железную гору логистики», также будет нелегко эвакуировать транспортные средства или доставлять детали «точно в срок» морским или воздушным транспортом. Создание прочного, надежного и простого в ремонте оружия может помочь армии и морской пехоте США дольше оставаться в бою, а количество иногда предпочтительнее количества, подчеркнул Бут.

Немецкий министр заявила о «войне с Россией»

Глава МИД Германии Анналена Бербок снова заявила о «войне с Россией», отвечая на вопросы немецких журналистов. Как отмечает Die Welt, за использование этого определения министра уже критиковали в январе, отмечая, что это провоцирует эскалацию, так как официально Германия не участвует в конфликте с Россией.

«Эта война с Россией также направлена на то, чтобы послать сигнал другим странам, другим режимам в мире», - заявила Бербок.

По ее словам, это «сигнал о том, что Устав ООН будет соблюдаться». Die Welt отмечает, что совсем недавно, на прошлой неделе, Бербок сделала другое вызвавшее скандал заявление. В интервью Fox News она заявила, что если «Путин выиграет, это станет знаком для других диктаторов в мире, таких как Си Цзиньпин». После этого Пекин немедленно вызвал посла Германии. Бербок заявила, что «приняла к сведению реакцию» КНР, а затем сказала:

«Я выразилась так, как выразилась, а китайцы отреагировали так, как отреагировали».

Поставки нефти из России достигли трехмесячного максимума

Москва направляет на рынок все больше нефти, несмотря на продленное ею и Саудовской Аравией до конца года ограничение поставок, сообщает Bloomberg. По данным агентства, поставки российской нефти по морю выросли до трехмесячного максимума.

В Bloomberg собрали данные о движении танкеров и выяснили, что общенациональные поставки за четыре недели, до 17 сентября, выросли в среднем до 3,34 миллиона баррелей в день. Речь идет о скачке примерно на 465 тысяч баррелей в сутки по сравнению с периодом до 20 августа. Прирост сконцентрирован в балтийских портах Приморск и Усть-Луга, а также в Новороссийске на Черном море. Агентство отмечает, что экспорт растет на фоне роста цен на сырую нефть. Российская нефть Urals торгуется выше ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного странами G7.

«Почти все в Европе дышат токсичным воздухом»

Европа сталкивается с «серьезным кризисом общественного здравоохранения», поскольку почти все жители региона живут в районах с опасным уровнем загрязнения воздуха, показало расследование Guardian. Газета проанализировала данные со спутниковых снимков и измерения с более чем 1400 наземных станций мониторинга. Они раскрыли «ужасающую картину грязного воздуха»: 98 процентов европейцев живут в районах с «чрезвычайно разрушительным» загрязнением мелкими частицами, которое превышает ограничения, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Больше остальных стран страдает Северная Македония. Почти две трети людей по всей стране живут в районах, где уровень загрязнения более чем в четыре раза превышает нормативы ВОЗ. В Восточной Европе ситуация значительно хуже, чем в Западной, за исключением Италии, где более трети жителей долины реки По и прилегающих территорий дышат воздухом, который в четыре раза грязнее, чем допустимо. В Германии три четверти населения живут при загрязнении, более чем в два раза превышающем нормативы, в Испании эта цифра составляет 49 процентов, а во Франции - 37 процентов. В Швеции, напротив, нет ни одной области, где уровень вредных частиц более чем в два раза превышал бы нормативы ВОЗ, а некоторые районы на севере Шотландии относятся к числу немногих в Европе, где уровень загрязнения ниже этого показателя. Транспортное сообщение, промышленность, бытовое отопление и сельское хозяйство являются основными источниками загрязнения.

«Можно ли исключить Россию из Совета Безопасности ООН?»

Выступивший на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза организации. Немецкое издание Der Tagesspiegel пишет, что самый могущественный орган ООН невозможно реформировать. Профессор международного права Кристоф Зафферлинг рассказал, что в хартии ООН даже не предусмотрено процедуры исключения постоянного члена Совбеза, и за всю историю таких прецедентов не было.