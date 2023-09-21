Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Пентагон. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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До этого газета Politico писала, что украинский лидер вместе с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым планируют 21 сентября посетить Пентагон. По данным издания, в ходе визита представители Киева проведут переговоры с главой американского военного ведомства Ллойдом Остином. Кроме того, ожидаются встречи с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли и другими руководителями армии государства.

Зеленский приехал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер быв в столице Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.