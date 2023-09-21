В Баку дали совет Еревану после операции в Карабахе

Власти Азербайджана поддерживают мирную повестку дня в отношениях с Арменией после операции в Карабахе, заявил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. В интервью Euronews он отметил, что соглашение между сторонами позитивно скажется на всем Южном Кавказе.

«Мы поддерживаем мирную повестку дня и действительно считаем, что скорейшее заключение мирного договора между двумя странами будет лучше для всего региона в целом. Азербайджан также поддерживает концепцию интегрированного региона Южного Кавказа», — пояснил Гаджиев.

Он добавил, что Баку рекомендует Еревану стремиться к добрососедским отношениям с соседними странами, а не пытаться искать и отстаивать территориальные претензии других государств.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.