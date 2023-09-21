В Швейцарии усомнились в успехе «мирного плана» Зеленского

Предложения украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта вряд ли будут реализованы, считает глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис , передает Le Temps. По его словам, «мирный план» Киева плох, поскольку не будет поддержан Россией .

«Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы. А мы [западные страны] не хотим, чтобы этот конфликт превратился в еще более масштабную войну», — отметил Кассис.

Зеленский озвучил «мирный план» во время выступления в СБ ООН 20 сентября. По мнению украинского лидера, урегулирование конфликта на Украине возможно при выполнении двух условий — вывода сил России и возврата Киеву контроля над границами государства. При этом Зеленский подчеркивал, что якобы только так можно добиться честного и полноценного завершения боевых действий.