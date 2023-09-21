Число ультраправых в Германии выросло более чем в три раза

В Германии количество граждан, которые придерживаются ультраправых позиций, выросло более чем в три раза за четыре года, пишет 21 сентября газета Tagesspiegel со ссылкой на исследование Фонда Фридриха Эберта.

Автор отмечает, что если в 2018-2019 годах на радикальных позициях стояли 2,5 процента респондентов, то сегодня их число достигло 8,3 процента. В частности, в ходе опроса граждан спрашивали о росте количества иностранцев, доверии к демократии, а также просили оценить антисемитские высказывания и самостоятельность политиков.

Утверждение о засильи иностранных граждан поддержали 11,8 процента опрошенных, при этом удвоилась доля тех, кто при определенных обстоятельствах был бы готов поддержать правую диктатуру (с 3,7 до 6,6 процента). Также с 3,3 до 5,7 процента выросло количество поддерживающих антисемитские высказывания.

«Заметен также рост ответов «частично согласен». Если четыре года назад 16,3 процента опрошенных частично поддерживали правую диктатуру, то в нынешнем исследовании эта цифра составляет 23,3 процента», — говорится в статье.