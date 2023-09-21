В Киеве заявили, что воздушная тревога звучала уже 1 тыс. часов

Воздушная тревога с февраля 2022 года звучала в Киеве свыше 1 тыс. часов, это полтора месяца беспрерывной работы сирен. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Столица уже пересекла отметку в 1 тыс. часов тревог <...>. Только представьте - полтора месяца непрерывной тревоги", - цитирует его пресс-служба администрации в Telegram-канале.

В администрации уточнили, что с начала спецоперации РФ воздушная тревога объявлялась в Киеве 870 раз. В четверг сирены включались уже дважды, суммарно тревога продолжалась чуть более трех часов.