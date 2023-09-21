Зафиксирована задержка движения поездов из Киева

Несколько электропоездов отправились из Киева в Харьков и Краматорск с опозданием в связи с отсутствием напряжения в отдельных районах украинской столицы, сообщает компания «Украинские железные дороги».

В частности, в отдельных районах Киева из-за утренних обстрелов задерживаются электропоезда Киев – Краматорск, Киев – Харьков, передает РИА «Новости».

Также известно, что оба поезда курсируют с задержкой в 1 час 10 минут. Уточняется, что резервный тепловоз задействован под поезд Хелм – Харьков, задержка составит ориентировочно час.

Как сообщил глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль, в самом Ровно зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре, часть района осталась без электроэнергии.