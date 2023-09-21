В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды

Нижняя палата парламента Швейцарии одобрила введение штрафа на сумму до 1 000 швейцарских франков (около $1 111) за ношение в общественных местах одежды, которая закрывает лицо, в том числе паранджи и никаба.

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Об этом говорится в публикации агентства The Associated Press.

По данным агентства, за введение соответствующей меры выступил 151 член совета, против — 29. Теперь в Швейцарии нельзя прикрывать рот, нос и глаза в общественных местах и частных зданиях, которые доступны для других людей.