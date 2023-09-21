Байден чуть не уронил бразильский флаг и забыл пожать руку Луле

Президент США Джо Байден чуть не уронил бразильский флаг перед совместным выступлением с главой Бразилии Лулой да Силвой, а затем забыл пожать ему руку на прощание. Внимание на это обратило Daily Mail.

Байден и Лула да Силва представили на сессии Генассамблеи ООН свою совместную инициативу по улучшению прав трудящихся во всем мире.

Дипломатическая встреча «началась с трудом», когда Байден «слегка врезался» в семифутовый бразильский флаг, оставив его покачиваться, отмечает Daily Mail.

Затем американский президент произнес «бессвязную речь» о своем «экономическом видении восстановления экономики посередине и снизу вверх, а не сверху вниз».

Во время выступления Лулы Байден возился с гарнитурой для перевода речи бразильского коллеги.

«Вы слышите меня, президент Байден? Это исторический момент для Бразилии и для США», - сказал Лула в начале своей речи.

«Президент Байден, вы меня слышите?» - повторил Лула, похоже, потеряв терпение, когда Байден проворчал что-то в ответ», - рассказала газета.

Байден «продолжал выглядеть растерянным, сражаясь с наушниками», пока Лула произносил свою речь. В какой-то момент Байден уронил наушник и разочарованно поднял брови.

После выступления Байдена и Лулы на трибуну поднялся генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо.

В конце своего выступления Унгбо по очереди пожал руки Байдену и Луле, а затем Байден вместо рукопожатия с Лулой «неловко приветствовал публику» и покинул сцену.

«Когда Байден повернулся спиной к президенту Бразилии, Лула выглядел раздраженным и сделал разочарованный жест рукой», - заключила газета.

Ранее СМИ рассказали, что неоднократные спотыкания Байдена при посадке в президентский самолет вынудили его команду использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегает подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу.