Пашинян высказался о возможной отставке с поста премьер-министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с соратниками, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку. Заявление опубликовало РИА Новости со ссылкой на газету "Грапарак" (Площадь).

По данным издания, накануне поздно вечером Пашинян встретился с узким кругом своих соратников.

«Он косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», - говорится в статье.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Днем 20 сентября стало известно, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.