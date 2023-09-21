Орбан назвал Венгрию «занозой под ногтем» Запада

Противники Венгрии намерены отбросить ее во времена, когда судьба венгров решалась за рубежом, так как сейчас страна является «самой свободной в Европе». Об этом заявил на закрытой встрече с депутатами правящей партии «Фидес» премьер-министр Виктор Орбан, пишет Magyar Nemzet.

По данным источников издания, венгерский политик в ходе встречи отметил, что сейчас Венгрию хотят «поставить на колени» и «лишить суверенитета».

По мнению Орбана, ставки огромны, так как «империя» бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса, «усиленная правящими американскими демократами», начинает атаку, «подобно Голиафу», против медиа правого толка в большинстве европейских стран.

Частью этой кампании он посчитал и уголовное преследование бывшего президента США Дональда Трампа.

«Глобалистам нужна Еврокомиссия и американский президент, а Венгрия — это заноза под ногтем на пути туда», — уверен Орбан.

Он назвал Венгрию «самой свободной страной в Европе» и обратил внимание на то, что Будапешт отказался от поставок оружия Украине, так как «не хочет ввязываться в войну.