Генсек ООН объявил об открытии «врат ада» на Земле

Человечество «открыло врата ада», увеличив выбросы вредных веществ в атмосферу и позволив усугубиться климатическому кризису, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии саммита в Нью-Йорке. Как сообщает издание The Guardian, генсек начал свое выступление с критики компаний, производящих ископаемое топливо. Кроме того, он негативно оценил усилия крупных держав по предотвращению кризиса на Земле.

«Человечество открыло врата ада. <...> Мы должны наверстать время, потерянное из-за проволочек, выкручивания рук и неприкрытой жадности укоренившихся интересов лиц, зарабатывающих миллиарды на ископаемом топливе», — заявил Гутерриш.

Отдельное внимание генсек ООН также уделил альтернативным источникам энергии. В частности, он заявил, что человечество отстает от перехода к чистой энергии на десятилетия. Он призвал крупные державы исправить этот недостаток, а также сократить количество вредных выбросов до нулевого уровня к 2040 году.