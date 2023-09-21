Пока вы спали: массовый налет дронов ВСУ на Крым и возможное перемирие в Карабахе

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Киев понадеялся мирно решить зерновой конфликт с Варшавой

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Украинские власти рассчитывают решить зерновой конфликт с Варшавой за столом переговоров, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Он назвал отношения меду двумя странами позитивными, а происходящее охарактеризовал как защиту со стороны Варшавы своих экономических интересов. При этом Киев ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы.

Советник указал, что не видит ни одного варианта, где Польша откажется от поддержки Киева до конца украинского кризиса.

США выразили надежду на перемирие в Карабахе

Вашингтон имеет информацию о возможном скором перемирии в Нагорном Карабахе, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джона Кирби.

Он сослался на получение предварительных сообщений об этом.

«Мы, безусловно, надеемся, что это реализуется, насилие будет остановлено», — заявил чиновник.

Глава МАГАТЭ оценил риски для Запорожской АЭС

Москва и Киев придерживаются рекомендаций, данных Международным агентством по атомной энергии для защиты Запорожской атомной электростанции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление руководителя агентства Рафаэля Гросси.

По его словам, сегодня МАГАТЭ не планирует возвращаться к проекту зоны безопасности вокруг станции. Ранее Гросси представил пять базовых принципов по обеспечению безопасности АЭС.

Глава агентства также отметил, что обстрелы станции стали происходить реже.

В России прокомментировали обвинения Британии и США по Будапештскому меморандуму

США и Британия 20 лет назад нарушили Будапештский меморандум, обвиняя теперь Россию, но у них в этом нет шанса на успех, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ в Вене Михаила Ульянова.

По его словам, два десятилетия назад Вашингтон и Лондон ввели санкции против Минска.

Дипломат назвал нынешние притязания к России безуспешными.

Минобороны РФ сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым

В ночь на 21 сентября Министерство обороны России пресекло попытку Украины совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Крым, сообщает «Ура.ру».

19 дронов были уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей ликвидировано по одному аппарату.