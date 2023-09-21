В Швейцарии запретили носить закрывающую лицо одежду

Парламент Швейцарии в среду принял закон, запрещающий закрывать лицо, в том числе носить никаб и хиджаб. Закон о запрете на паранджу был одобрен верхней палатой парламента (151 голос - за, 29 - против), сообщает общественная телекомпания SRF.

В 2021 году правительство Швейцарии провело референдум по этому вопросу: 51,2 процента проголосовали за общенациональный запрет на ношение такой одежды в общественных местах, а 48,8 процента высказались против. Новый закон запрещает закрывать лицо в общественных местах "таким образом, что черты лица становятся неузнаваемыми".

Нарушителям грозит штраф в размере до 1000 швейцарских франков (1114 долларов США). Однако есть несколько исключений, в том числе религиозные службы, обычаи коренных народов, театральные представления и ношение чадры по медицинским или климатическим причинам.