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На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН

Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН «зеленую» повестку, заявил журналист Fox News Джесси Уотерс.

На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН
© ТАСС

По его словам, это необходимо для того, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Ведущий привел фрагмент выступления главы украинского режима, в котором тот напомнил о климатическом кризисе, сказав «членам ООН то, что они хотели услышать».

Уотерс считает, что Зеленский пытается обеспечить Киеву «стабильную и крепкую поддержку со стороны Запада, говоря на его языке и взывая к его "зеленому богу"».

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