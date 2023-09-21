На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН
Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН «зеленую» повестку, заявил журналист Fox News Джесси Уотерс.
По его словам, это необходимо для того, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Ведущий привел фрагмент выступления главы украинского режима, в котором тот напомнил о климатическом кризисе, сказав «членам ООН то, что они хотели услышать».
Уотерс считает, что Зеленский пытается обеспечить Киеву «стабильную и крепкую поддержку со стороны Запада, говоря на его языке и взывая к его "зеленому богу"».
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