На Украине заявили о травмировании жены Зеленского в США

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена вероятно получила травму пальца во время визита в США на заседание Генассамблеи ООН. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua».

Предположение появилось после публикации фотографий с заседания, на которых видно, что у Елены Зеленской забинтован средний палец на правой руке.

«Кадры были сделаны на второй день визита четы Зеленских в США. В день приезда повязки на руке у первой леди Украины не было», — отметило издание.