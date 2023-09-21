В Ираке заявили о крепких отношениях с Россией вопреки санкциям

Отношения России и Ирака имеют давнюю историю и остаются крепкими и сильными, несмотря на санкции и изменения на политической арене. Об этом рассказал в интервью Фуад Хусейн.

«Российско-иракские отношения имеют давнюю историю и всегда находились на хорошем уровне, но война на Украине повлияла на политическую среду, ведь, как хорошо известно, в отношении России введены санкции», — подчеркнул дипломат.

Комментируя тему будущего выступления премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани на мероприятиях Генассамблеи ООН, Хусейн отметил, что лидер страны планирует коснуться в нем ситуации в арабской республике. Также особое внимание планируется уделить вопросам региональной и международной безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия оказалась в «мире боли» из-за украинского конфликта. Он также заявил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы не допустить сближения Москвы с Тегераном и Пхеньяном.