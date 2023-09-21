СМИ: возле посольства США в Ливане прозвучали выстрелы

"В 22:37 по местному времени поступило сообщение об обстреле из стрелкового оружия в районе входа в посольство США. Пострадавших нет, наш объект находится в безопасности. Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами страны пребывания", — заявил Нельсон.